Auto prallte frontal gegen Güllefass

Ein 75-jähriger Welser war am Vormittag mit seinem Traktor, mit dem er ein 5.000 Liter Güllefass zog, auf der Edtholzer Gemeindestraße unterwegs. Als er die B138 querte, habe er vermutlich das Auto eines 26-Jährigen übersehen, der in Richtung Wels auf der Vorrangstraße unterwegs war. Der 26-Jährige konnte das Auto nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte frontal gegen das Güllefass. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Welser Klinikum gebracht. Am Pkw entstand ein Totalschaden. Das Güllefass wurde leicht beschädigt. Im Bereich der Unfallstelle kam es zu umfangreichen Staus. Beide Fahrzeuge mussten von der Feuerwehr geborgen werden.





Pkw prallte gegen Güllefass

Bezirk Wels-Land

Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde am 9. Oktober 2019 eine 26-Jährige aus Wels nach einem Verkehrsunfall in Thalheim bei Wels ins Klinikum Wels eingeliefert. Ein 75-Jähriger aus Wels überquerte um 10:40 Uhr mit seinem Traktor, mit dem er ein 5.000 Liter-Güllefass zog, auf der Edtholzer Gemeindestraße richtungsbeibehaltend die B 138. Dabei übersah er einen auf der B 138 aus Richtung Wels kommenden, bevorrangten Pkw, gelenkt von der 26-Jährigen. Diese konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte frontal gegen das Güllefass. Am Pkw entstand Totalschaden. Der Anhänger wurde leicht beschädigt. Die FF Thalheim-Am Thalbach barg die Fahrzeuge.