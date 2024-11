Auto krachte in Steinerkirchen an der Traun gegen Arztpraxis

Zu einem Unfall kam es am Montagvormittag im Gemeindegebiet von Steinerkirchen an der Traun (Bezirk Wels-Land): Ein 81-jähriger Einheimischer, der seine Ehefrau von einem Arzttermin abholen wollte, hatte auf dem Parkplatz vor dem Gebäude die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Pkw krachte frontal gegen die Außenwand des Gebäudes. Dadurch wurde eine Glastür, die in einen Behandlungsraum führt, aus den Angeln gerissen und in das Rauminnere geschleudert.

Keine Patienten verletzt

Man kann wohl von Glück sprechen, dass keine Patienten verletzt wurden. Denn eine 55-jährige Frau und ihre 10-jährige Enkelin befanden sich genau zu diesem Zeitpunkt in dem betroffenen Zimmer. Laut Polizei bemerkten die beiden den bevorstehenden Unfall gerade noch rechtzeitig und konnten buchstäblich in letzter Sekunde von der Behandlungsliege aufstehen und sich in Sicherheit bringen.

81-Jähriger im Spital

Weniger glimpflich endete der Vorfall für den betagten Lenker des Unfallwagens: Der 81-Jährige zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er in das Klinikum Wels gebracht werden musste. Für die Aufräumarbeiten rückte die Feuerwehr Steinerkirchen an, die gut eine Stunde lang im Einsatz stand.

Lokalisierung: Der Unfall passierte in Steinerkirchen an der Traun

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.