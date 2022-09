Auszeit von der Krise mit Kleinkunst und Theater

Das Theater Kornspeicher steht in den Startlöchern für die neue Kultursaison, die am Freitag beginnt. Intendant Peter Kowatsch, unter dessen Leitung die Welser Kleinkunstbühne vor zwei Jahren mitten in der Pandemie einen Neustart hinlegte, will beim Publikum mit einer bunten Mischung aus Konzerten, Varieté, Lesungen und Kindertheater punkten. "Gerade in Zeiten wie diesen wollen wir den Menschen ein paar Stunden Entspannung und Überraschungen bieten", sagt Kowatsch. Er starte zuversichtlich in den Herbst, vor allem bei den Kindervorstellungen sei die Buchungslage sehr gut, auch die Varieté-Abende mit Artisten und Künstlern, die bisher viermal stattfanden, kämen beim Publikum hervorragend an (nächste Gelegenheit: 24. November).

Die Kinderschiene mit Märchen- und Kasperlvorführungen wird Intendant Kowatsch ab 2023 mit Kindertheater und zusätzlichen Darstellern weiter ausbauen, mit Kinder- und Jugendtanz ist eine neue Schiene geplant. "Und natürlich werden wir auch weiterhin Kleinkunst in all seinen Facetten mit regionalen Künstlern anbieten", sagt er.

Wie alle Kulturveranstalter treffen auch den Kornspeicher die steigenden Energiekosten, geheizt wird das Theater mit Gas, beim Strom hofft Kowatsch, dass die Politik den Strompreisdeckel auch bald für Kulturveranstalter beschließt. Wie wird sich die Teuerung auf die Ticketpreise auswirken? "Wir werden die Eintrittspreise dezent versuchen zu heben, sind aber dann noch immer im sozialen Segment." Die Preise für Kinder seien mit 8 Euro und einem Durchschnittsticketpreis für Erwachsene von rund 18 bis 20 Euro moderat.

Start ist am Freitag mit Maximilian Eigletsberger, der aus seinem neuen Krimi "In vino nix veritas" liest. Am Samstag tritt das Damentrio "Ramasuri" auf (19.30 Uhr). Bandmitglied Barbara Plank stammt aus Wels und gründete mit zwei Freundinnen vor zwei Jahren ihre Band, die Pop, Soul, in österreichischer Mundart und Englisch, zu einem bunten Ramasuri vermischt. Kunterbunt wird es auch bei der Kasperlvorstellung am Samstag (10.30 Uhr und 15 Uhr) bei "Kasperl und der Waldgeist".