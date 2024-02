Auszeichnung in Wien für AV Stumpfl

Sandra Lindinger (People & Culture Managerin) und IT-Leiter Manuel Peirleitner nahmen die Auszeichnung "Familie und Beruf" in Wien entgegen. "Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird bei uns seit jeher großgeschrieben. Als produzierender Betrieb ist für uns die Gleichstellung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus unterschiedlichen Abteilungen ein großes Anliegen", sagt Lindinger. So gibt es flexible Arbeits- und Karenzlösungen und hierarchiefreie Arbeitsgruppen, in denen die jeweiligen Unternehmensbereiche laufend Ideen und Wünsche behandeln, ausarbeiten und umsetzen. Das Familienunternehmen war bereits 2014 mit dem Zertifikat prämiert worden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper