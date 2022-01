Auszeichnung für Tech-Masters

Über dieses Ergebnis freut sich Tech-Masters Austria in Neumarkt. Das Unternehmen darf somit die Auszeichnung "Certified by Great Place to Work®" tragen. Das 2001 gegründete Unternehmen beschäftigt 40 Mitarbeiter. "Wir nehmen die Auszeichnung dankbar an und wollen uns weiter verbessern. Nur wenn Menschen gerne in einer Firma arbeiten, sind sie auch erfolgreich", betont Geschäftsführer Heinz Beutelmayr. Tech-Masters Austria ist inhabergeführt und liefert Produkte für Wartung, Instandhaltung und Reparatur.