Auszeichnung für Gösserbräu

Bierpapst Conrad Seidl, der in seinem aktuellen Bier Guide wieder 1100 Bierlokale vorstellt, zeichnete die Preisträger und Bierinnovationen in Wien aus. "Wir fühlen uns durch die Auszeichnung sehr geehrt. Es freut uns sehr, dass das Engagement unserer Familie geschätzt wird und wir mit unserem schönen Gastgarten punkten konnten", so die Familie Wanik.