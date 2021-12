Auszeichnung für gesunde Schulen

In Wels wurden die Berufsschule 1 sowie die Volksschule 7 Wels-Puchberg (bereits zum dritten Mal) prämiert. Die VS Puchberg hat auch das Gütesiegel "Bewegte Schule" und legt einen weiteren Schwerpunkt auf gesunde Ernährung. So wird regelmäßig eine gesunde Jause zubereitet und in allen Klassen wird über vier Wochen ein Ernährungsplan mit Auswertung geführt.

Im Bezirk Wels-Land freuen sich die Volksschulen Marchtrenk (VS 2), Offenhausen und Sattledt über die Auszeichnung.