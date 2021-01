Auszeichnung für digitale Kompetenz

Das Bildungsministerium zeichnet Schulen aus, die sich besonders um die Vermittlung digitaler Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler bemühen. Über das Zertifikat "expert +" darf sich nun die Mittelschule in Sankt Agatha als eine von lediglich neun Schulen in Oberösterreich freuen. "Das hohe Engagement des Kollegiums für eine fundierte digitale Ausbildung der Kinder trägt nun Früchte. Das macht sich gerade auch in Zeiten des Distanzunterrichts bemerkbar", sagt Direktor Thomas Ferchhumer.

Die Schule wurde vor einigen Monaten auch mit dem Zertifikat "digiTNMS" (Digitale Technische Naturwissenschaftliche Mittelschule) von Landesrätin Christine Haberlander ausgezeichnet.

"Viele Kinder unserer Schule verfügen über ein persönliches digitales Endgerät, mit dem sie in der Schule und zu Hause arbeiten können. Das entlastet die Familien während der Lockdowns enorm und ermöglicht ein sinnvolles Arbeiten im Homeschooling", sagt Ferchhumer. Für das nächste Schuljahr kündigte die Bundesregierung eine Digital-Initiative an, die die Ausrüstung der 5. und 6. Schulstufe mit vergünstigten Computern vorsieht. Damit können dann alle Kinder mit eigenen Geräten ausgestattet werden.

Lehrerin Daniela Kaltseis ist die E-Learning-Beauftragte an der Schule, unter ihrer Anleitung finden regelmäßig schulinterne Fortbildungen statt, um alle Lehrer digital fit zu machen.

Seit der Generalsanierung im Schuljahr 2014/15 verfügt die Schule über moderne Internettafeln in jeder Klasse und über einen gut ausgerüsteten EDV-Raum. Im Sommer 2019 wurde die Schule an das Glasfasernetz angeschlossen.