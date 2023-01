Auszeichnung für bio-faire Mode

In der Kategorie "Ökonomisch, innovativ und nachhaltig" holte die Modeunternehmerin Ingrid Gumpelmaier-Grandl mit ihrem Label Fairytale Fair Fashion den 3. Platz des "Mode INNA"-Preises, der erstmals von der Wirtschaftskammer ausgeschrieben wurde. Die Eferdingerin vertreibt Mode, die in Nepal fair produziert wird. Sie reist regelmäßig nach Kathmandu, um dort mit den Produzenten die Kollektionen zu entwickeln. Die Designerin unterstützte ihre Partner auch nach dem Erdbeben im Jahr 2015 und in der Corona-Krise.

Am 5. Februar lädt sie von 10 bis 16 Uhr zu einem Tag des offenen Ateliers in die Schlossergasse 7.

