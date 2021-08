Im Frühjahr 1951 erfüllte sich Max Mayer seinen großen Traum. Der junge Mann aus Bad Schallerbach, der seinen Vater nie kennenlernte, bestieg in Neapel ein Schiff, die ihn über den Ozean in eine neue Welt bringen sollte. Die zwölftägige Überfahrt endete im kanadischen Halifax, doch statt des ersehnten schnellen Glücks wartete auf den jungen Max ein harter Überlebenskampf. "Englisch sprach ich damals ganz passabel", erinnert sich Mayer. In Salzburg hatten es ihm GIs beigebracht.