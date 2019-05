Auswärtige Bauträger drängen nach Wels und zahlen Höchstpreise

WELS. In der Innenstadt ist die 1000-Euro-Preisgrenze am Quadratmeter bald erreicht.

Das B 52 in Bahnhofsnähe ist eines von vielen Projekten, die in der Welser Innenstadt gerade im Entstehen sind. Bild: HP Bauconsulting

Die Innenstadt wird als Wohnort immer attraktiver. Das haben auch auswärtige Bauträger erkannt, die nun den heimischen Unternehmen Konkurrenz machen. Die ansässigen Firmen reagieren auf das Eindringen der neuen Mitbewerber besorgt.

Preisanstieg zu erwarten

Der Welser Immobilienfachmann Andreas Hüthmayr warnt vor steigenden Grundstückspreisen, die zu erhöhten Wohnkosten führen würden: "Inzwischen werden 4000 Euro am Quadratmeter für das Erdgeschoß verlangt. Nur zum Vergleich: Bei unseren Projekten lag der Quadratmeterpreis für ein Penthouse noch nie über dieser Summe", sagt Hüthmayr. Mit seinem Geschäftspartner Joachim Ziegler entwickelte dieser unter anderem Projekte auf dem Marschallinger-Areal, am Kaiser-Josef-Platz (ehemaliges Greif) und in der Rainerstraße (neues AMS).

Grundstücke in guter Lage erzielen Höchstpreise von bis zu 900 Euro. Es sei allerdings nur noch eine Frage der Zeit, bis die 1000-Euro-Grenze überschritten werde, sagen Marktbeobachter. Weil die Stadt Wels und speziell die Innenstadt als Wohnort immer attraktiver wird, sehen auswärtige Bauträger ihre Chance. "Die hauen uns gerade die Preise zusammen", zeigt sich Hüthmayr besorgt.

In der Herrengasse errichtet die Firma Bau & Boden auf den ehemaligen Reichel-Gründen 37 exklusive Wohnungen mit 40 Tiefgaragenplätzen. Ein zweites, viel größeres Projekt will das Linzer Unternehmen in Bahnhofsnähe realisieren. Das in die Jahre gekommene Wohn- und Geschäftsobjekt B 52 wird massiv erweitert. Nach den Plänen der HP Bauconsulting entsteht an der Ecke Bahnhofstraße/Römerwall ein Turm mit neun Stockwerken. Das Objekt ist bereits zur Vermarktung ausgeschrieben. Bau & Boden planen auf 4800 Quadratmeter Nutzfläche ein Mischkonzept mit Geschäften und Wohnungen. Vorgesehen sind auch Kleinstwohnungen, die sich an den Bedürfnissen von Studenten und Menschen in turbulenten Lebensphasen orientieren. Baubeginn ist 2020.

Nicht im Stadtzentrum, aber in der Nähe ist ein weiteres Großprojekt im Entstehen. Wo vor mehr als 30 Jahren die Union Wels in der österreichischen Fußball-Bundesliga mit erfrischendem Fußball zu begeistern wusste, entstehen am ehemaligen Union-Platz in der Hinterschweigerstraße derzeit 12 Doppelhäuser mit 24 Wohneinheiten und 45 geförderte Zwei- bis Dreizimmerwohnungen. Bauträger ist auch hier kein Welser Unternehmen, sondern die gemeinnützige Bau- und Wohnungsgenossenschaft "Wien-Süd" mit Sitz in der Bundeshauptstadt.

"Wettbewerb ist positiv"

Das wachsende Interesse an der Innenstadt als Wohnort wertet Planungsreferent Peter Lehner (VP) überwiegend positiv: "Neben einem vielfältigen Angebot entstehen mehr Dynamik und eine Qualitätssteigerung." Der zunehmende Wettbewerb mache das Wohnen nicht unbedingt teurer, ist Lehner überzeugt. Dass der Bauboom die Wohnkosten in Wels generell in die Höhe treibt, sei nicht zu erwarten: "Der soziale Wohnbau findet in Wels traditionell an der Peripherie statt. Die nach Wels drängenden Bauträger sind fast ausschließlich am Stadtzentrum interessiert, wo sie für eine Verdichtung sorgen."

