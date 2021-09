"Austronaut" Viehböck mit Mission im Welios

Er war vor 30 Jahren der erste und bislang einzige Österreicher im All. Am Dienstag, 5. Oktober, ist Franz Viehböck im Welser Welios zu Gast und gibt spannende Einblicke in seine einwöchige Mission auf der russischen Raumstation MIR.

Eingefädelt hat diese tolle Veranstaltung der organisatorische Leiter der Mission Austromir, der Welser Bruno Josseck, der alle damaligen Wissenschaftler und Viehböck nach Wels eingeladen hat. Untertags findet eine geschlossene Veranstaltung mit Vorträgen statt, um 18.30 Uhr beginnt die Publikumsveranstaltung mit einem Podiumsgespräch.

Aus erster Hand

Leo Ludick spricht mit "Weltraumausflügler" Viehböck, dem Projektleiter Josseck, dem damaligen "Ersatz-Kosmonauten" Clemens Lothaller und Christian Feichtinger, der 1991 für die technische Durchführung zuständig war. Feichtinger ist als Executive Director der International Astronautical Federation mit Sitz in Paris einer der ranghöchsten Weltraumexperten Österreichs. Im Gespräch wird nicht nur das seinerzeitige Weltraumabenteuer präsentiert, es soll auch diskutiert werden, inwieweit ein solches Unternehmen Vorteile für die Allgemeinheit bringt und welche Zukunftsaspekte die Weltraumfahrt mit sich bringt.

"Es freut uns ganz besonders, dass diese tolle Veranstaltung im zehnten Jahr des Bestehens des Welios stattfindet: Wir blicken zurück und auch nach vorne und halten an unserer Vision, Menschen für Naturwissenschaft und Technik zu begeistern, fest", sagt Welios-Geschäftsführer Michael Holl.