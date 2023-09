Ausstellung "Denkwelten" im Museum Angerlehner

Die Auseinandersetzung mit dem Motiv des Sichtbarmachens und des Enthüllens steht im Mittelpunkt der Ausstellung "Denkwelten", die am 10. September um 11 Uhr im Museum Angerlehner in Thalheim eröffnet. Zu sehen sind Werke des niederösterreichischen Künstlers Manfred Brandstätter – sowohl Gemälde und Skulpturen als auch künstlerische Installationen. "Manfred Brandstätters Werke sind im Auftreten und im Temperament sehr verschieden, doch treffen sie sich in ihrer ausgeprägten Emotionalität", sagt Leopold Kogler, Leiter des Dokumentationszentrums Niederösterreich, der die Laudatio halten wird. Der Eintritt liegt bei 10 Euro, Anmeldung bis Donnerstag unter museum-angerlehner.at

