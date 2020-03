Ausschüsse: Neos fordern Absage

"Als Politiker haben wir eine Vorbildwirkung und können nicht die Bevölkerung anhalten, zu Hause zu bleiben, aber dann selbst Sitzungen abhalten." Gesetze sollten auf Landesebene so abgeändert werden, dass Ausschüsse auch per Videokonferenz stattfinden können. Hufnagls Forderung hat der ÖVP-Obmann Peter Csar in einem Schreiben an den Landtag aufgegriffen. "Bis zur Beschlussfassung sollten wir auf Stadtebene ein Prozedere finden, wie man das Zusammentreffen in Ausschüssen vermeidet." Csar will bis Ostern an keinem Ausschuss mehr teilnehmen und drängt auf eine Absage des nächsten Stadtparlaments.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.