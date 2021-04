Ausgezeichneter Lehrlingsnachwuchs im Klinikum

Knapp 4000 Mitarbeiter sind aktuell im Klinikum Wels-Grieskirchen, in dem jährlich rund 72.000 Menschen stationär behandelt werden, beschäftigt. Neben den medizinischen und pflegerischen Berufen werden auch Lehrlinge in handwerklichen Berufen und in der Verwaltung ausbildet. Die Krankenhaus-Lehrlinge haben nun allesamt ihre Schulklasse mit Auszeichnung abgeschlossen.