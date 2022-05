Ausgerissene Kühe halten Strohheim in Atem

Die Ausreißer halten die umliegenden Feuerwehren seit einem Tag auf Trab. Es war am Freitag gegen 23 Uhr, als die Mannschaften Strohheim, Prambachkirchen und Mayrhof-Reith zu der Tierrettung gerufen wurden. 13 Kühe hätten den Weidezaun in der Ortschaft Schnellersdorf durchbrochen, berichteten Augenzeugen. Dass der Zaun durch Dritte beschädigt worden war, konnte jedenfalls ausgeschlossen werden. Nachdem die nächtliche Suche wegen der Dunkelheit abgebrochen werden musste, versuchten es die Freiwilligen ab den frühen Morgenstunden erneut.

Vier noch abgängig

Die entlaufenen Tiere - es handelt sich laut Angaben der Gemeinde um zehn bis zwölf Monate alte Kalbinnen und Ochsen - sollen sich zwischenzeitlich sogar bis in die Nachbargemeinde Prambachkirchen bewegt haben. Ein Großteil der Rinder konnte eingefangen werden. Vier Stück waren am Samstagabend noch auf der Flucht. Es wird vermutet, dass sie sich in einem Rapsfeld aufhalten. Es herrscht "Alarmstufe 2", wie auf der Homepage des Landesfeuerwehrkommandos vermerkt wird.