Ausflugsregion präsentiert sich

Die Hackenschmiede in Bad Wimsbach öffnet ebenfalls die Türen. (Picasa)

Nach der Premiere im Vorjahr lädt die Traun-Ager-Alm-Ausflugsregion am Samstag, 9. September, wieder dazu ein, die Sehenswürdigkeiten zu erkunden: etwa die Hackenschmiede und das Museum Tempus in Bad Wimsbach-Neydharting, das Kloster Steinerkirchen, das Schiffleutmuseum sowie das Pferdezentrum Stadl-Paura, das Kraftwerk Almsteg in Fischlham und das Stift Lambach. Der Eintritt ist frei und es werden kostenlose Führungen angeboten.

"Wir freuen uns auf viele Interessierte und wollen ihnen an diesem Tag zeigen, dass es viele Schätze direkt vor der Haustür gibt", sagt Obmann Thomas Brindl.

Die Rad- und Wanderwege sind ganz leicht via Komoot-App abrufbar. Alle Informationen zum Programm findet man unter traun-ager-alm.at

