Ausbau zum Jubiläum

Der Eigentümer des bekannten Gasthauses Hoamat, Franz Kaltseis, ist seit fast 20 Jahren auch erfolgreich in der Schüttgutindustrie tätig. Das Haibacher Unternehmen IFK beschäftigt sich mit der Planung, Fertigung, Montage und Inbetriebnahme kompletter Industrieanlagen. Kürzlich erfolgte der Spatenstich für die Erweiterung der Produktionshalle, investiert werden rund vier Millionen Euro. Das Unternehmen, das als Einmannbetrieb gestartet ist, beschäftigt derzeit rund 30 Mitarbeiter.

"Es ist wichtig, gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben und auch neue zu finden", betont Franz Kaltseis. Deshalb steht für ihn neben dem wirtschaftlichen Faktor vor allem auch die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vordergrund. So entsteht eine 150 m² große Lounge mit Bar samt Küche und eine 100 m² große Terrasse in luftiger Höhe. Zukünftig soll jeden Tag frisch zubereitetes und gesundes Essen angeboten werden und in den Pausen laden bequeme Sitzgelegenheiten zum Abschalten ein. Pünktlich zum 20-Jahre-Jubiläum nächstes Jahr wird die Erweiterung abgeschlossen sein.

Beim Spatenstich überreichte OÖ-Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer Kaltseis die Wirtschaftsmedaille für besondere Verdienste für die Wirtschaft im Bezirk Eferding.