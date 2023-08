Ausbau von Photovoltaik weiter beschleunigen

Seit 2021 besteht nach dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz die Möglichkeit, sogenannte Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften (EEG) zu gründen und darin überschüssigen Sonnenstrom an die Nachbarn oder innerhalb eines Umspannwerkes direkt weiterzugeben. Die LEADER-Region Mostlandl Hausruck hat gemeinsam mit zwei weiteren Regionen und dem "Verein zur Förderung von Erneuerbaren Energiegemeinschaften" (VFEEG) eine Open-Source-Software zur Abwicklung und Abrechnung solcher EEGs entwickelt. Diese steht kostenfrei zur Verfügung. Das Ziel ist es, dadurch den Ausbau von Photovoltaik weiter zu beschleunigen.

Harald Geissler (EEG VIERE, Waizenkirchen) und Stefan Unterhuber (EEG Bad Schallerbach) gründeten gemeinsam den "Verein zur Förderung von Erneuerbaren Energiegemeinschaften" (VFEEG) mit Sitz in der LEADER-Region Mostlandl Hausruck. Der VFEEG verfolgte den gemeinwohlorientierten Ansatz weiter und entwickelte die Software zur Abwicklung und Abrechnung von EEGs. Diese Software mit dem Namen EEG Faktura ist nun fertiggestellt, läuft bereits im Testbetrieb und wird am 6. September um 19 Uhr in der Aula der Fachhochschule Wels vorgestellt.

Die Kosten für das Projekt wurden durch die Kooperation von drei LEADER-Regionen übernommen. Beteiligt sind die LEADER-Regionen "Mostlandl Hausruck", "Mitten im Innviertel" und "Traunsteinregion".

