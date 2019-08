Aus Roland wurde Amber Jenner: Ein Weg mit vielen Hürden

Die Blicke sind Amber Jenner Sloian gewiss, wenn die 1,82 m große Welserin in ihren High Heels über den Stadtplatz stöckelt. Manche Passanten scannen sie von oben bis unten, andere drehen sich nach ihr um. Der 21-Jährigen, die bis vor kurzem noch Roland hieß, ist das egal. Die Transfrau strahlt Selbstbewusstsein aus, was andere denken interessiert sie nicht.

Seit die OÖNachrichten Sloian vor drei Jahren das erste Mal zum Interview trafen, hat sich für die Büroangestellte viel verändert, nicht nur äußerlich. Damals war sie unter dem Namen "Rolandiva" noch eine Kunstfigur, heute fühlt sie sich ganz als Frau. "Allein dadurch, dass ich in die Öffentlichkeit gehe, bin ich bereits eine Aktivistin für Transsexuelle, Lesben und Schwule", sagt Sloian. Auch ihre Bekanntheit in den sozialen Medien nützt sie, um für Toleranz zu werben, ihre Erfahrungen zu teilen und als Ansprechpartnerin zur Verfügung zu stehen.

Amber Jenner hat im April mit geschlechtsangleichenden Maßnahmen begonnen. Zuvor musste sie zu Psychologen und Physiotherapeuten für die notwendigen Stellungnahmen. Dann begann die Hormonbehandlung und damit das Wachstum der Brüste. "Nebenwirkungen gibt es auch, ich leide unter Stimmungsschwankungen, beginne schneller zu weinen und habe auch stark abgenommen", sagt Sloian. Sie betont, "ich möchte komplett feminisiert werden", und setzt sich dafür einen Zeithorizont von etwa zwei Jahren.

Vorbild in Sachen Schönheit

Die erste Schönheitsoperation hat sie ebenfalls bereits hinter sich, die Welserin hat sich die Nase verkleinern lassen. Und es wird nicht der letzte Eingriff bleiben, ist sie sich sicher "Auch wenn es wahnsinnig wehgetan hat." Ihr Schönheitsvorbild ist Schauspielerin und Model Kim Kardashian.

Mit ihrer optischen Verwandlung sind auch die Anfeindungen weniger geworden. "Je schöner ich werde, desto offener werden die Menschen, das ist eigentlich das Traurige", sagt die Welserin, die mehr Toleranz und Respekt für Homosexuelle und Transsexuelle in ihrer Wohnstadt einfordert. Generell seien Österreich und die Hauptstadt Wien noch nicht so tolerant und offen wie Deutschland und Berlin. Dort wohnt ihr Freund, den sie über Instagram kennengelernt hat. "In Berlin kümmert es niemanden, wie man herumläuft. Dort hatte ich offene und herzliche Begegnungen. Und bekam viele Komplimente, etwa im Hotel, wo ich gefragt wurde, wie ich es schaffe, jeden Tag so perfekt gestylt und geschminkt zu sein."

Amber Jenner betont, sie habe auch kein Problem damit, einmal ungeschminkt aus dem Haus zu gehen. "Aber Make-up ist meine Leidenschaft." Deshalb gibt sie auch Schmink- und Stylingtipps auf YouTube.

Biographischer Kurzfilm

Stolz ist sie auf einen biographisch inspirierten Kurzfilm, der beim Linzer Filmfestival "Crossing Europe" lief. Der Film mit dem Titel "Don’t Fck With The Diva" hat sie mit den Youki- und Crossing-Europe-erfahrenen Regisseurinnen Marie Luise Lehner und Liesa Kovacs realisiert. Darin zeigt sich Sloian als Protagonistin von ihrer starken, aber auch verletzlichen Seite. Eine Fortsetzung ist geplant.

Verletzt wurde Amber Jenner Sloian bereits oft. Ihre Familie konnte mit dem Outing nicht umgehen und hat den Kontakt zu ihr abgebrochen. Auch beim Fortgehen kam es bereits mehrmals zu Übergriffen, als beispielsweise ein Mann sehen wollte was unter ihrem Rock ist. "Viele haben verlernt, sich in die Lage von anderen Menschen zu versetzen und verletzen andere ohne jeden Grund. Darum meine Botschaft: Männer, wenn ihr vorhabt, eine Frau zu verletzten, stellt auch vor, es wäre eure eigene Tochter!"

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at