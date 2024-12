Aus Kurve geschleudert: 18-Jähriger überschlug sich in Pram mit Pkw

Der junge Fahrer aus dem Bezirk Wels-Land fuhr gegen 13 Uhr mit seinem Wagen auf der Pramer Straße von Taiskirchen kommend Richtung Geiersberg. In der Ortschaft Bernhartsleiten (Gemeinde Pram) verlor der 18-Jährige die Kontrolle über den schwarzen Mazda. Das Fahrzeug geriet in einer leichten Rechtskurve ins Schleudern und kam von der Straße ab. Das Auto fuhr mehrere Verkehrszeichen und einen Leitpflock um, überschlug sich mehrere Male und landete in einer Wiese auf dem Dach.

Lokalisierung: Ortschaft Bernhartsleiten in Pram

Der Lenker wurde bei dem Unfall verletzt, konnte sich aber selbst aus dem Pkw befreien. Die Rettung versorgte den 18-Jährigen und brachte ihn in ein Spital. Die Feuerwehr Pram sicherte die Unfallstelle, drehte den Wagen zurück auf Räder und zog ihn zurück auf die Straße. Das Fahrzeug wurde einem Abschleppdienst übergeben.

