Aus für Vorzeigeprojekt: Stadt schloss auch zweite Welser Demenz-WG

Sie galten in Österreich als Vorzeigeprojekt: In den beiden Demenz-Wohngemeinschaften der Stadt Wels lebten rund zehn Demenzkranke sowie eine ständige Betreuungsperson zusammen. So sollte ein eigenständiges Leben bei guter medizinischer Versorgung, die vor allem durch mobile Dienstleister übernommen wurde, ermöglicht werden. Zahlreiche Gemeinden kamen nach Wels, um sich das Konzept an- und abzuschauen.