Aus fünf mach drei: Baustart für das neue Schulzentrum in Hartkirchen

Jahrelang wurde darüber diskutiert, wie es mit den Schulstandorten in den Nachbargemeinden Aschach und Hartkirchen weitergeht. Mit dem gestrigen Spatenstich für das Hartkirchner Schulzentrum startet nun die Umsetzung. Mehr als 10,4 Millionen Euro werden in die gemeinsame Mittelschule von Hartkirchen und Aschach sowie die Volksschule investiert. Die Fertigstellung des Gesamtprojekts wird für August 2023 angepeilt.

Zur Vorgeschichte: Nachdem beide Gemeinden mit Sanierungswünschen an die damalige Bildungslandesrätin Doris Hummer (VP) herangetreten waren, schlug diese 2011 die Zusammenlegung der damals noch fünf Schulstandorte auf zwei vor. Das führte zu heftigem Protest der Bürger und Lokalpolitiker. 2017 präsentierte Thomas Stelzer, damals noch Bildungslandesrat, dann eine Kompromisslösung: Die Gemeinden dürfen ihre Volksschulen behalten, die gemeinsame NMS wird in Hartkirchen gebaut, jene in Aschach geschlossen. Die Volksschule in Hilkering (Gemeinde Hartkirchen) wurde bereits 2016 zugesperrt.

Gestern erfolgte der Spatenstich mit Landesrätin Birgit Gerstorfer. Bild: privat

Neue Clusterschulen

"Beide Schulen werden sogenannte Clusterschulen mit einem hervorragenden pädagogischen Konzept", freut sich Bürgermeister Wolfram Moshammer (SP). Vier Klassen werden zu je einem Cluster zusammengefasst, mit einer offenen Lernlandschaft in der Mitte. Dieses multifunktionale Raumkonzept ermöglicht einen flexiblen und individuell auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmten Unterricht. Der gemeinsame Eingangsbereich beider Schulen ist ein großer Multifunktionsraum, der auch für Schulaufführungen geeignet ist.

VP-Parteiobfrau und Gemeindevorständin Margot Arthofer ist froh, dass beide Gemeinden ihre Volksschulen behalten können. "Die Kooperation bei der NMS sichert mit einem Einzugsgebiet von mehr als 6200 Einwohnern die Schülerzahlen und bietet enormes Einsparungspotenzial." Sie rechne nach Fertigstellung des Schulzentrums auch wieder mit Schülern aus Haibach, die derzeit in einen anderen Bezirk auspendeln.

Gestartet wird mit den Abbrucharbeiten des aufgelassenen Hallenbads. Anschließend wird die bestehende alte "Neue Mittelschule" samt Turnsaaltrakt generalsaniert. Nach rund einem Jahr Bauzeit wird die Volksschule, die aktuell rund 160 Kinder besuchen, dort einziehen. Dann wird die alte Volksschule abgerissen und die Mittelschule samt dem neuen großen Turnsaal dort neu errichtet.

Gebaut wird das neue Schulzentrum nach den Plänen des Linzer Architekturbüros Waldhör ZT, das den Architekturwettbewerb gewonnen hat. "Die weiteren Projekt- und Bauleistungen wurden im Zuge einer Totalübernehmerfindung an die ARGE WSG/Neue Heimat vergeben", sagt Bürgermeister Moshammer.

Das Land Oberösterreich trägt 88 Prozent der Kosten, die restlichen zwölf Prozent die Gemeinde Hartkirchen.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at