Aus FC Wels und WSC Hertha wird der "FC Hertha Wels"

Nachdem im Vorjahr die Fusion eingeleitet wurde, treten der WSC Hertha und der FC Wels in der laufenden Saison noch als "Spielgemeinschaft Hogo Wels" an. Im Sommer soll dann die endgültige "Verschmelzung" zu einem Verein erfolgen. Die Vereinsführung hat gestern offiziell den neuen Namen präsentiert: Ab der Saison 2024/2025 wird der "FC Hertha Wels" antreten – wenn alles glatt läuft, bereits in der zweiten Bundesliga.