"Aus Angst vor der Polizei": 20-Jähriger wollte Streifenwagen abdrängen

Der junge Mann fuhr am Samstagabend mit seinem Kleintransporter auf der A25 in Weißkirchen in Richtung Passau. Polizisten der Autobahnpolizei wollten den 20-Jährigen anhalten. Der Bulgare ignorierte jedoch Anhaltekelle und Blaulicht und fuhr weiter. Bei seiner Flucht versuchte er sogar, das Polizeiauto von der Fahrbahn abzudrängen. Dennoch gelang es den Beamten, das Fahrzeug des 20-Jährigen anzuhalten. Bei seiner Festnahme leistete der Bulgare massive Gegenwehr. Bei seiner Einvernahme gab er als Rechtfertigung an, dass er Angst vor der Polizei und daher nicht angehalten hat. Er habe in Bulgarien schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Der 20-Jährige angezeigt.

