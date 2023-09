Aus Alt mach Neu

Ab 21. September findet wieder jeden Donnerstag von 17 bis 19 Uhr am Josef-Mitter-Platz 2 in Eferding zusätzlich zum beliebten Selbstmachtreff ein Nähcafé statt. Geleitet wird es von einer pensionierten Werklehrerin, die unterstützend zur Seite steht. Gefragt sind Frauen und Männer, die gerne in Gesellschaft nähen, aus Altem Neues entstehen lassen wollen, Stoffe gesammelt haben und diese wiederverwenden möchten. Die Teilnehmer können Taschen, praktische Mappen und kleine Geschenke kreieren. Für Fortgeschrittene wird es die Möglichkeit geben, an anspruchsvolleren, eigenen Handarbeitsprojekten zu arbeiten.

Damit im Nähcafé ausreichend Platz vorhanden ist, wird um Anmeldung unter Tel. 0732-3405-0 gebeten.

