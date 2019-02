August Heuberger hat mehrmals die Erde umrundet und ist nicht zu bremsen

PEUERBACH. Das Peuerbacher Reise- und Busunternehmen feiert am Wochenende 90-Jahr-Jubiläum.

„Gustl“ Heuberger mit Papst Benedikt XVI. am Petersplatz Bild: privat

Er kennt Gott und die Welt, und die Welt kennt ihn. Der Peuerbacher August Heuberger ist mit dem ehemaligen russischen Staatschef Michail Gorbatschow per Du und pflegt hervorragende Kontakte zum Vatikan, bekam mehrfach eine Privataudienz bei Papst Johannes Paul II. und dessen Nachfolger Papst Benedikt XVI.

Auch mit 72 Jahren ist der pensionierte Reisebusunternehmer nicht zu bremsen und noch ständig auf Achse. Und am Wochenende wird das Peuerbacher Original vermutlich einer der Letzten sein, die nach der Feier des 90-Jahr-Jubiläums des von seinem Vater im Jahr 1929 gegründeten Unternehmens nach Hause gehen werden. Als Gäste im ausgebuchten Veranstaltungszentrum Melodium werden unter anderem ORF-Rom-Korrespondentin Mathilde Schwabeneder, Alt-Landeshauptmann Josef Ratzenböck und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner erwartet.

Der Vater zweier Töchter hat das Unternehmen von 1972 bis 2008 geleitet. Nunmehriger Allein-Geschäftsführer von Heuberger Reisen ist der Waizenkirchner Manfred Sallaberger. "Mit ihm ist das Verhältnis wie Vater zu Sohn", betont Heuberger.

Auch wenn er das Unternehmen längst nicht mehr lenkt, begleitet er noch immer gerne Reisegruppen, vor allem nach Italien. Dabei fast immer an seiner Seite im "fahrbaren Wohnzimmer", wie er die Reisebusse nennt, ist seine Lebensgefährtin Anna Rieß.

Im Vatikan gehen für den Oberösterreicher Türen auf, die anderen verschlossen bleiben, zumal er auch Erzbischof Georg Gänswein gut kennt. "Die Leute sagen, dass man mit mir überall hineinkommt, wo man sonst nicht hinkommt, etwa in die Gärten des Vatikan", sagt der ausgewiesene Rom-Experte, der bereits mehr als 200 Mal in der Ewigen Stadt war. So schwärmt er etwa vom Castel Gandolfo etwas außerhalb von Rom, das den Päpsten als Sommerresidenz diente. "Vom Schlafzimmerfenster aus sahen die Päpste auf den Albanosee und das Meer", schwärmt Heuberger.

Verbunden hat ihn auch eine jahrzehntelange Freundschaft mit dem 2017 verstorbenen Vizekanzler Alois Mock. "Mit ihm bin ich bei den Wahlkämpfen ’83 und ’86 durch Österreich getourt", erzählt der Peuerbacher, der zwölf Jahre lang VP-Vizebürgermeister in seiner Heimatgemeinde war.

Heuberger engagierte sich auch für die Tschernobyl-Opfer, rief Hilfstransporte ins Leben und holte hunderte Kinder zu Erholungsurlauben nach Österreich.

Bereit für die nächsten 90 Jahre

Aktuell sind bei Heuberger Reisen 41 Mitarbeiter beschäftigt. Neben dem Reisebürogeschäft ist das Unternehmen auch im Schulbus- und Linienverkehr tätig. "Wir sind gut aufgestellt auch für die nächsten 90 Jahre", sagt Geschäftsführer Manfred Sallaberger. Der Fuhrpark besteht aus 29 Fahrzeugen, bei den Reisebussen ist kein Fahrzeug älter als Baujahr 2013. Auf "Gustl" Heuberger als Reisebegleiter wollen Sallaberger und viele Stammkunden auch weiterhin nicht verzichten. "Er kommt mit seiner Art bei den Leuten sehr gut an", sagt Sallaberger.

