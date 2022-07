In den nächsten Wochen werden die Aufsichtsräte stadteigener Unternehmen neu besetzt. Nach Verlusten bei der Wahl 2021 muss die Volkspartei Stimmrechte abgeben. Die von ihr entsandten Kapitalvertreter in den größeren Kontrollorganen konnte sie halten. Bei der Bestattung, im Welios und in der Wels-Holding fliegt die VP hinaus. In der Holding ist Stadtrat Martin Oberndorfer ohne Stimmrecht vertreten.