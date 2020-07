Auftakt nach Maß für Triathlon-Routinier Will

Dabei zeigte der Welser Routinier Gerald Will einmal mehr, dass er noch immer nicht zum alten Eisen gehört. Er siegte in seiner Altersklasse.

Der von den Ausdauerdreikämpfern herbeigesehnte Schritt in Richtung Normalität war ein Aufmarsch der österreichischen Triathlonelite. Ironmansieger, Olympia- und Weltcupstarter gaben sich ein Stelldichein. Selten, wenn überhaupt, gab es in Österreich einen national so stark besetzten Triathlon. Im Einzelstartmodus wurde alle 10 Sekunden ein Athlet auf den 750 Meter langen Dreieckskurs im glatt gebügelten 17 Grad kalten Traunsee geschickt.

Die Tagessiege gingen an die Olympiastarterin Julia Hauser und den Nationalkaderathleten Leon Pauger, der den favorisierten dreifachen Staatsmeister und Olympiakandidaten Lukas Hollaus hinter sich ließ. Auf Platz drei folgte Ironmanstaatsmeister Paul Ruttmann. Ironman-Austria-Sieger Michael Weiss, der einen 10. Gesamtplatz beim Ironman Hawaii aus dem Jahre 2018 zu Buche stehen hat, musste sich mit Platz sieben begnügen.

Umso zufriedener ist der Welser Routinier Gerald Will mit Gesamtplatz 21 mitten in diesem erlesenen Starterfeld, auch wenn er mit einem Platz unter den Top 20, von dem ihm nur 11 Sekunden trennten, geliebäugelt hätte. Seine Altersklasse gewann Will mit über fünf Minuten Vorsprung.