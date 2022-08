Auftakt in die neue Tischtennis-Saison

Nach dem Meistertitel in der 2. Bundesliga und dem damit verbundenen Aufstieg in das untere Play-off der 1. Bundesliga startet die junge Welser Tischtennis-Mannschaft am Samstag um 15 Uhr zu Hause in die neue Saison. Auf das Team mit dem Ungarn Gabor Böhm, der Nachwuchshoffnung Petr Hodina und dem Neuzugang aus Kuchl Thomas Ziller wartet im ersten Spiel mit dem TTC Biesenfeld Linz 1 ein starker Gegner in der Sporthalle Wels-Vogelweide.

Chefcoach David Huber betont, vorrangiges Ziel sei es natürlich, in erster Linie die Klasse zu halten. "Gabor hat die letzten Jahre richtig gutes Tischtennis in der 2. Bundesliga gespielt und in der letzten Saison auch das ein oder andere Spiel in der 1. Bundesliga gemacht, ihm traue ich sicherlich einiges zu. Petr Hodina ist mit seinen 14 Jahren der jüngste Spieler in der gesamten Liga und kann sich im heurigen Jahr teuer verkaufen." Mit Thomas Ziller habe man zudem eine starke Neuverpflichtung geholt.

Die 1. Bundesligamannschaft im oberen Play-off beginnt die neue Saison am 11. September mit einem Auswärtsspiel gegen den Aufsteiger TTC Raiffeisen Kuchl 1.