Aufnahme in Akademie: Hohe Ehre für Welser

Bei einem Festakt an der Universität Salzburg wurde der Ex-Politiker neben 37 weiteren Wissenschaftlern aus elf Nationen als neues Mitglied begrüßt. "37 in dieser erlauchten Runde haben einen Nobelpreis. Ich gehöre zur Mehrheit der rund 1970 Mitglieder, die leider keinen haben", sagte Stieger gewohnt launig nach der Verleihung.

Die Aufnahme in dieses transnationale Netzwerk von Wissenschaftlern, Künstlern und geistigen Führern gilt als hohe Ehre. Das Forum der Akademie befasst sich interdisziplinär mit einer Vielzahl von Schlüsselthemen und -fragen und entwickelt fächerübergreifend mögliche Lösungen. Stieger ist Rektor der privaten Hochschule Allensbach mit Sitz in Konstanz am Bodensee.

