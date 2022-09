Zwei Verletzte bei Auffahrunfall auf der B1

Gegen 17.30 Uhr war ein 26-Jähriger aus Leonding mit seinem Pkw auf der B1 der Linzer Straße unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 21-jähriger Rumäne mit seinem Lkw in dieselbe Fahrtrichtung. Bei der Kreuzung der B1 mit der Ritzstraße wollte der Autolenker links abbiegen. Da viel Verkehr war, musste er stehen bleiben. Der Lkw-Fahrer übersah laut Polizeibericht das stehende Auto und fuhr auf dieses auf. Bei dem Unfall wurden der Lkw-Lenker und der Beifahrer im Auto, ein 28-Jähriger aus St. Georgen an der Gusen, verletzt und mit der Rettung in das Klinikum Wels gebracht.