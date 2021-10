Auf Medaillenjagd bei Crosstriathlon-WM

Im deutschen Zittau holte der Welser Triathlet Gerald Will vor rund zwei Monaten seinen insgesamt sechsten Europameistertitel in der Masterklasse. Am Wochenende peilt der Routinier in Spanien eine WM-Medaille im Crosstriathlon in seiner Klasse an.

Sein erster WM-Titel liegt bereits acht Jahre zurück. "2019 reichte es für Silber. Es wäre natürlich sehr schön, wenn ich zumindest den Medaillensatz komplettieren könnte", sagt Will.

Die Crosstriathlon-Weltmeisterschaft findet am Sonntag im kleinen spanischen Ort mit dem klingenden Namen El Anillo statt, wo die 370 weltbesten Crosstriathleten in den Kategorien U23, Elite und Masters um die WM-Medaillen kämpfen.

Geschwommen wird auf einem 1000 Meter langen Dreieckskurs durch den aufgestauten Fluss Alagon. Die 25 Kilometer lange Mountainbike-Strecke führt dann durch Eichen- und Pinienwälder, bevor es auf die abschließenden sechs Laufkilometer geht. Das Gebiet in der Provinz Extremadura ist sehr flach. Nur 150 Höhenmeter gilt es für die Athleten zu überwinden. Für Crosstriathlon-Verhältnisse kann man von einer "topfebenen" Strecke sprechen, was dem Welser, der steile Anstiege und schwierige Abfahrten liebt, gar nicht gefällt.