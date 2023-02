Auf ins Faschingsfinale: Es wird noch einmal bunt und schrill

Bevor die Fastenzeit am Mittwoch beginnt, geht es heute und morgen noch einmal närrisch zu. Hier eine kleine Auswahl, wo Freunde der fünften Jahreszeit noch einmal auf ihre Kosten kommen:

In der diesjährigen Landesnarrenhauptstadt Wels wird am Faschingsdienstag in den Fußgängerzonen mit viel Trubel, Livemusik und Kinderprogramm ab 13.13 Uhr gefeiert. Der Schelmenrat wird die Faschingsfeier eröffnen und erwartet auch Gilden aus der Umgebung zum Faschingsfinale. 1000 Krapfen werden in der Innenstadt an die Besucher verteilt. Auch das Programm für die Kleinen kommt nicht zu kurz, denn am Kaiser-Josef-Platz warten unter anderem eine Hüpfburg, Kinderschminken und ein Kinderkarussell auf sie. Und am Eis-8er am Stadtplatz wird bei Gratiseintritt "Fasching on Ice" gefeiert. Bereits heute, am Rosenmontag, steht in der Gortana-Passage ein "Holländischer Fasching" auf dem Programm, bei dem Wels-Original Gunter Köberl als Rollschuhwirt ein Revival feiern wird.

In Waizenkirchen ziehen die Narren beim Umzug, den die Kaufmannschaft und die Vereine organisieren, am Faschingsdienstag ab 14 Uhr durch die Gemeinde.

Lange Tradition hat auch der Faschingsumzug in Aschach, der am Faschingsdienstag ebenfalls um 14 Uhr durch den Donaumarkt startet, angeführt wird er vom Prinzenpaar Robert der I. mit chemischem Glanz und Ramona die I., die Blackout-Instanz. Die kreativsten Gruppen werden wieder prämiert. Anschließend wird bei den Wirten weitergefeiert.

In Grieskirchen lädt das Stadtmarketing am Faschingsdienstag ab 14 Uhr zum Kinderfasching mit einer Zaubershow. Anschließend wird dann beim großen Faschingskehraus im Zelt der Feuerwehr gefeiert.

Autor Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger