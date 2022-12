Seit 60 Jahren geben das Fürstlich Starhemberg’sche Familienmuseum und das Stadtmuseum Eferding im Schloss Starhemberg Einblick in die Geschichte einer der ältesten Städte Österreichs. Alexander Friedrich, der neue Museumsleiter, sieht es als seine Aufgabe an, die Museen in die Zukunft zu führen.