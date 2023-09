Auf einen Kaffee mit der Polizei

WELS. Beim Welser Wochenmarkt am kommenden Mittwoch können die Besucher mit Polizistinnen und Polizisten zwanglos ins Gespräch kommen und werden auf einen Kaffee eingeladen. Die Aktion "Coffee with Cops" findet österreichweit in vielen Gemeinden und Städten statt und soll helfen, Hemmschwellen abzubauen.

