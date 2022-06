Auf einem Platz vereint: Helden des Alltags gestalten das Welser Stadtfest

Der Mega-Event, bei dem die OÖNachrichten die Medienpartnerschaft übernommen haben, ist auch Höhepunkt der diesjährigen 800-Jahr-Feierlichkeiten der Stadt Wels.

Während in der Ringstraße und am Stadtplatz Unternehmen, Vereine und Bildungseinrichtungen ihre Stände und Attraktionen aufgebaut haben, gehört der Kaiser-Josef-Platz am Freitag und Samstag den Helden des Alltags. Gerade in den Pandemiezeiten wurde uns allen bewusst, wie wichtig die großteils auf die Freiwilligkeit der Bürger aufgebauten Organisationen sind. Um diese ins Rampenlicht zu stellen, wurde auf dem Kaiser-Josef-Platz eine eigene Bühne geschaffen.

Polizei. Die Exekutive ist am Stadtfest mit Informations- und Mitmachständen vertreten. Was angehende Polizisten leisten müssen, um zu bestehen, erfährt man bei einzelnen Testsequenzen der Sportaufnahmeprüfung. Währenddessen freut sich die Kinderpolizei auf kleine Besucher und vielleicht künftige Polizeikräfte. Am Freitag präsentieren die Polizeidiensthunde ihr Geschick.

Rotes Kreuz. Ein Rettungsauto von innen zu sehen und hautnah zu erleben, wie Welser Sanitäter ihren lebensrettenden Dienst leisten, wird am Stand des Roten Kreuzes präsentiert. Ebenso erfährt man, wie ein Rotkreuz-Segway aussieht und welcher Zweck mit diesen Einsatzfahrzeugen verfolgt wird.

Feuerwehr. Dass die Feuerwehr nicht nur Brände löscht, sondern in unserer Gesellschaft auch viele andere Aufgaben hat, erfährt man hautnah bei vielen Mitmach-Stationen.

ÖAMTC. Mit einem Even Trailer und dem Bikesimulator lockt am K. J. der ÖAMTC Interessierte an. Zudem beraten Fachleute die Besucher zu allen Fragen rund um das Thema Mobilität.

Bundesheer. Weil die Gewichtslast des ausgestellten Kampfpanzers die Decke der K.J.-Tiefgarage sprengen könnte, ist das Bundesheer mit seinem Stand nicht neben den Einsatzorganisationen zu finden, sondern auf dem Stadtplatz nahe der Stadtpfarrkirche. Besucher werden einerseits mit der Militärtechnik vertraut gemacht, andrerseits wird über Berufs- und Karrieremöglichkeiten beim Heer informiert.

Panzerbataillon 14 am Stadtplatz Bild: Pbt 14

Bikers against Child Abuse. Der Verein der durchaus verwegen wirkenden Motorradfans, kurz B.A.C.A., wurde geschaffen, um Kindern, die Opfer von Gewalt wurden, ein sicheres Umfeld zu schaffen. "Wir wollen Kindern die Kraft geben, ohne Angst in dieser Welt zu leben", betont der B.A.C.A.-Vereinsvorstand.

Der Verein B.A.C.A. hilft Kindern, die Opfer von Gewalt geworden sind. Bild: privat

Neben den Bikern und den Einsatzorganisationen präsentieren sich der Serviceclub Ladys Circle, der Entwicklungshilfeverein "Wasser für Rui Barbosa", die Lebenshilfe Wels und der Verein SATAO, der sich für den Schutz von Elefanten einsetzt. (fam)