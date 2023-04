Auf diesen Brückenschlag haben Wels und Schleißheim lange gewartet

Weit zurück reichen die Pläne für eine Fußgänger- und Radfahrbrücke als Verbindung zwischen Wels und Schleißheim. Im OÖN-Archiv finden sich erste Berichte dazu im Jahr 2007. 17 Jahre später, mit Ende 2024, soll es nun aber tatsächlich so weit sein und der neue Traunsteg eröffnet werden. Die Pläne für die neue Holzbrücke, die den Römerradweg mit den Landesradwegen verbindet und Radlern den steilen „Schleißheimer Berg“ erspart, wurden gestern präsentiert, eine österreichweite Ausschreibung folgt.

„Es war ein Bohren harter Bretter“, kommentiert der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FP) den Planungsprozess, dem Verhandlungen mit den umliegenden Gemeinden und Förderstellen vorangegangen waren. War im Herbst 2021 noch von Kosten von rund 2,5 Millionen Euro die Rede, sind nun rund drei Millionen Euro kalkuliert. „Das liegt an den Baukosten, die sich massiv in die Höhe entwickelt haben. Und sie soll auch optisch etwas hergeben“, sagt Rabl. Der einer Römerbrücke nachempfundene Traun-Übergang wird überdacht, von vier kleine Aussichtsplattformen hat man einen schönen Blick auf den Fluss.

Vier Meter Breite

Mobilitätsstadtrat Stefan Ganzert (SP) ergänzt, dass die ursprünglich geplante Breite von drei Metern auf vier Meter erhöht wurde, damit auch zwei Lastenfahrräder problemlos aneinander vorbeikommen. „Wels will ja bis 2030 den Radanteil von zehn auf 20 Prozent verdoppeln. Die neue Geh- und Radwegbrücke macht bestehende Wege attraktiver“, sagt Ganzert.

Schleißheims Bürgermeister Johann Knoll (VP) freut sich über eine deutliche Verbesserung der Radmobilität. „Von Schleißheim bis zum Welser Stadtplatz ist man künftig in 15 Minuten, und das ungefährdet vom Autoverkehr.“ Den Bau des Traunsteges habe sein Vorgänger Manfred Zauner angeregt, dieser sei seit Jahren Thema in seiner Gemeinde.

Errichtet wird die Brücke auf Welser Seite nach dem Zentralen Betriebsgebäude mit den Glashäusern. Dort befindet sich auch der „Trau(m)platz“, auf Schleißheimer Seite kommt man beim Bootshaus an.

Den größten Kostenanteil mit rund 1,7 Millionen Euro wird die Stadt Wels übernehmen, Schleißheim wird sich um die Instandhaltung kleiner Reparaturen und den Winterdienst kümmern. Thalheim steuert 150.000 Euro bei, Marchtrenk unterstützt das Projekt mit 90.000 Euro. Marchtrenks SP-Vizebürgermeisterin Heidi Strauss betont: „Wir haben bedingt Nutzen von Brücke, sie wird aber die Region aufwerten und ist nachhaltig.“

Aus dem Klimafonds des Bundes sollen rund 20 bis 25 Prozent der Kosten gefördert werden, aus dem Tourismusressort des Landes kommen rund 200.000 Euro, aus dem Verkehrsressort wird ein Beitrag zwischen 100.000 und 200.000 Euro erwartet.

