Auf der Jagd nach Schnäppchen

Von 9 bis 16 Uhr purzeln die Preise. Die Kaufleute bringen wieder ihre Waren stark reduziert in den Verkauf. Ob drinnen oder draußen: Alle Labels gibt es zum Schnäppchenpreis bei über 40 Partnern. Der beliebte Innenstadt-Erlebnismarkt wird nicht zu übersehen sein. Stände und kleine Zelte werden am Stadtplatz, in den Fußgängerzonen, in der Pfarrgasse, auf dem K. J. und in der Ringstraße aufgebaut. Die ganze City macht mit. Allerhand geboten wird im Welser Zentrum, aber auch von der Innenstadt-Gastronomie.