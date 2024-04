Auf den Spuren der Römer

Am Freitag, 12. April, um 16.30 Uhr findet ein Rundgang "Archäologen erzählen" statt, bei dem die Teilnehmer in die Vergangenheit von Wels eintauchen können. Auch das eine oder andere bisher verborgene Geheimnis wird ans Licht gebracht. Tickets zu den verschiedenen Stadtrundgängen wie "Wels zur Zeit der Habsburger" sind in der Wels Info am Stadtplatz 44 und telefonisch unter 07242-67722-22 erhältlich.

