Audi überschlug sich: Welser (80) von Feuerwehr aus Auto befreit

Eigenen Angaben zufolge war ein 80-jähriger Welser am Steuer seinen Audis kurz eingenickt und hatte deshalb die Kontrolle über den weißen Kombi verloren. Der Wagen krachte in der Kolpingstraße gegen die Randstein, wurde dadurch in die Höhe katapultiert und kollidierte mit einem am linken Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Danach überschlug sich der Audi und kam auf der Beifahrerseite quer über die Fahrbahn zu liegen.

Ins Klinikum Wels gebracht

Der Lenker war nach dem Unfall zwar ansprechbar, konnte sich aber nicht selbstständig aus dem Wrack befreien. Er musste von Einsatzkräfte der Feuerwehr Wels aus dem demolierten Fahrzeug gerettet werden, bevor er vom Notarzt versorgt und dann in das Klinikum Wels gebracht werden konnte. Die beiden schwer beschädigten Fahrzeuge wurden von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Für die Dauer des Einsatzes kam es in der Kolpingstraße zu Verkehrsbehinderungen.

Lokalisierung: Der Unfall passierte auf der Kolpingstraße in Wels

