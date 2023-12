Auch C. Strauch am Welser Stadtplatz sperrt zu

Die Stammkunden haben sie schon vorab informiert, nun treten die Eigentümer Claudia und Oliver Schernhammer auch an die Öffentlichkeit: Nach 25 Jahren sperrt das Modegeschäft C. Strauch in Wels zu. Jetzt läuft die Suche nach einer Nachfolge: "Wir hoffen, dass sich jemand aus der Modebranche findet – wir haben das Geschäft sehr schön hergerichtet, da wäre sehr viel Potenzial da", sagt Oliver Schernhammer.