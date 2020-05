AUA-Auftrag an die Welser FH

Dazu unternahmen die Studenten auch eine Befragung am Flughafen in Wien. Konkret wurden die Verständlichkeit der Bilder, Notausgänge und Symbole hinterfragt. Die Ergebnisse, die Auswertung und Interpretation der Daten sowie weitere Vorschläge wurden von den Urhebern dokumentiert und an ihre Auftraggeber überreicht. Die Fluglinie wird diese Erkenntnisse in die Neuauflage der Sicherheitsanweisungskarte einfließen lassen. Die jungen Forscher studieren an der Welser Fachhochschule Produktdesign und Technische Kommunikation.

