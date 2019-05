Attersee-Buch: Auch Einheimische können darin viel Neues entdecken

Seit 150 Jahren gibt es Fremdenverkehr am Attersee, aber einen Reiseführer suchte man bislang vergeblich. Diese Lücke haben die beiden Seewalchner Ilse Retzek-Wimmer und Erich Weidinger geschlossen. Sie haben Kostbares, Sehenswertes und Wanderbares rund um den Attersee zusammengetragen und in einem Führer veröffentlicht. "Es ist ein völlig neues Bild vom See entstanden", beschreibt Retzek. "Selbst Einheimische werden noch manch Neues entdecken."

Zwei Jahre lang hat Retzek das Projekt betrieben. "Es war viel Grundlagenforschung notwendig", schildert sie. Sie hat alle Ortschroniken gelesen, alte Quellen durchforstet, um altes Wissen auszugraben, Dokumente studiert, Heimathäuser besucht und viele Gespräche geführt. So hat die Publizistin Stück für Stück rund um den See und den Attergau zusammengetragen. Alle 30 beschriebenen Touren hat die Seewalchnerin selbst absolviert. "Oft bin ich schon um vier, halb fünf Uhr früh aufgebrochen", berichtet sie in ihrem "Salzkammergood-Blog", "wenn die Stunde noch lang und die Gedanken frei sind".

Auf 272 Seiten findet man im neuen Ausflugsführer allerhand Sehenswürdigkeiten, Freizeitaktivitäten, Geschichtsträchtiges und Wander- und Radtouren auf Pilgerrouten, auf kaiserlichen Spuren und zu Geheimplätzen. "Mein Lieblingsplatz ist der Atterseeblick", schwärmt Retzek. "Diese Tour war ein Geschenk."

Der Führer "Ausflugsführer Attersee" von Ilse Retzek-Wimmer und Erich Weidinger ist im Kral-Verlag erschienen und kostet 19,90 Euro.

Ilse Retzek mit Attersee-Führer Bild: gh