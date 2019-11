ATSV Stadl-Paura und sein Obmann stehen mit dem Rücken zur Wand

Seit mehr als einer Woche macht in Stadl-Paura ein anonymer Brief die Runde. Darin werden Behauptungen rund um den ATSV aufgestellt. Der Tabellenletzte in der Regionalliga werde von Obmann Hans Stöttinger diktatorisch geführt. Alle Funktionäre, Trainer, Helfer und Freiwilligen hätten sich vom Verein losgesagt. Kein einziges Kind aus Stadl-Paura trainiere mehr im Nachwuchs. Die Kinder und Jugendlichen würden alle aus Wels geholt. Die beiden Rasenplätze seien mangels Platzwart nicht mehr zu reparieren. "Der ATSV war ein Aushängeschild, was ist passiert?", macht sich der anonyme Verfasser am Ende des Briefes Sorgen um die Zukunft des Traditionsvereins.

Tatsächlich befindet sich der ATSV in einer misslichen Lage. Heute muss Stöttinger bei der BH Wels-Land als Vereinsbehörde einen Wahlvorschlag für den neuen Vorstand einbringen. Gelingt ihm das nicht, droht dem Regionalligisten der Entzug der Lizenz.

Der Obmann sieht sich zu Unrecht als Prügelknabe: "Die anderen haben doch nur eine große Klappe. Wenn ich aufhöre, gibt es den ATSV nicht mehr", spielt Stöttinger auf die misslungene Übernahme durch ehemalige Vorstandsmitglieder an.

Der Verein hat viel investiert. Von 640.000 Euro Schulden ist die Rede. Bestätigt wird diese Summe nicht. Die Außenstände sind aber der Grund, warum die Ex-Funktionäre das Wagnis scheuen, Stöttinger abzulösen. Die Unruhe habe Sponsoren abgeschreckt, beklagt der Vereinschef: "Wenn die einen neuen Vorstand bilden, bin ich weg", reagiert er trotzig. Stöttingers frühere Stellvertreter Max Wetschka und Fritz Hechwartner sehen nur eine Möglichkeit: "Für den Neuanfang braucht es eine Neugründung." Bürgermeister Christian Popp (FPÖ) bedauert die vereinsinternen Streitigkeiten: "Man hat den Eindruck, dass im Verein jeder gegen jeden agiert. Ohne Zusammenhalt wird es auch keinen sportlichen Erfolg geben." Popp hofft auf die Basis: "Wenn die Mitglieder diesen Zustand nicht mehr mittragen wollen, müssen sie etwas Neues wählen."

Über seinen neuen Vorstandsvorschlag will Stöttinger Mitte Dezember abstimmen lassen. Sportlich hat er resigniert: "Unser Kader ist um zwei Klassen zu schwach für die Regionalliga. Ohne neue Sponsoren steigen wir mit Anstand ab."

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at