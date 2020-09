ASZ-Neubau in Buchkirchen

Der Standort befindet sich nordöstlich der örtlichen Spar-Filiale. Die Gemeinde hat das Grundstück angekauft und erschlossen. Durch eine Kooperationsvereinbarung der beiden Abfallverbände in Wels-Land und Eferding steht das neue ASZ auch Bürgern des Bezirkes Eferding zur Verfügung. "Das Gebiet um Buchkirchen ist im Bezirk vergleichsweise wenig an die ASZ-Infrastruktur angebunden", begründet BAV-Vorsitzender Manfred Zauner den Bau des achten ASZ in Wels-Land. Das neue Sammelzentrum soll nächstes Jahr in Betrieb gehen.

