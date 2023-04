Asylquartier Neukirchen: Politisches Hickhack

Mitte März zogen 15 Asylwerber aus der Türkei und Syrien in das Asylquartier in Neukirchen am Walde ein, zuvor waren die Wogen in der Gemeindepolitik hochgegangen: Alle Parteien hatten gemeinsam eine Resolution an das Land gegen die Eröffnung des privat betriebenen Quartiers gerichtet, die FP startete eine Petition dagegen. Kurz nach dem Einzug der Asylwerber bewarfen Unbekannte das Gebäude mit rohen Eiern.

Das Quartier beschäftigt die Gemeindepolitik weiterhin: Bei der Gemeinderatssitzung Mitte April hatte die FP einen Antrag gestellt, wonach sich der Gemeinderat gegen die Aufnahme weiterer Flüchtlinge aussprechen sollte. Diesmal stimmten VP und SP gegen den Antrag. "Da das Ganze in die Zuständigkeit des Bundes fällt, haben wir keinen Sinn in dem Beschluss gesehen", erklärt Bürgermeister Raphael Hofinger (VP).

Die FP-Fraktion brachte einen zweiten Antrag ein: Demnach solle ein Beirat eingerichtet werden, in dem die Fraktionen im Gemeinderat gemeinsam mit dem Quartierbetreiber und Sozialeinrichtungen ein gutes Zusammenleben im Ort zusichern. Was den Freiheitlichen Mandataren offenbar niemand gesagt hatte: Es war bereits eine solche Arbeitsgruppe gegründet worden, in der allerdings nur Bürgermeister Hofinger als Vertreter der Politik saß. Nach der Kritik wurden auch die Fraktionsobleute von SP und FP eingeladen. "Die Neukirchner haben ein Recht auf transparente und offene Kommunikation zu diesem heiklen Thema", sagt FP-Fraktionsobmann Patrick Exenschläger.

Bürgermeister Hofinger berichtet auf OÖN-Anfrage von einem guten Zusammenleben im Ort mit den Asylwerbern. "In den Arbeitsgruppen-Sitzungen besprechen wir, wie wir die Bewohner zum Beispiel in unseren Vereinen integrieren oder ihnen beim Deutschlernen helfen können." Außerdem habe sich bereits ein Pool von Freiwilligen gebildet, der die Asylwerber zu Terminen fährt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer