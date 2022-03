Assista öffnet Hausgarten für Experimentierfreudige

Dem Hausgarten gilt bei Assista in Altenhof dieser Tage die ganze Aufmerksamkeit. In der Sozialorganisation zugunsten beeinträchtigter Menschen werden neben dem Angebot einer klassischen Gärtnerei auch seltene Kräuter und Gemüsesorten gezüchtet. Wer sich näher informieren will, ist herzlich willkommen.

Die Betreuer und Bewohner widmen sich derzeit den Standardküchenkräutern und dabei ganz besonders den Wintaminen, die man über den Winter kultivieren kann und die tiefe Temperaturen überleben. Dazu gehören Vogerlsalat, Spinat und Blutampfer. Daneben wird mit außergewöhnlich neuen Kräutern wie Ananassalbei oder Melonensalbei experimentiert. "Wir wählen Kulturen, die viel Zeit und Hingabe brauchen. Das Aussäen der Samen ist eine filigrane und feinmotorische Arbeit", weiß Birgit Zangenfeind, Leiterin der Produktwerkstätte. Gearbeitet wird ohne Pflanzenschutz. Zum Einsatz kommen Pflanzenstärkungsmittel. Das sind Bakterien mit einer Trägerflüssigkeit. Eifrig produziert werden jetzt auch Salate und Gemüse sowie Balkonpflanzen.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 8.30–11.30, 13–16 Uhr