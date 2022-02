Arzt und Autor liest aus Roman

Der Schriftsteller liest aus seinem jüngsten Roman "Ich nenne dich Fini". Schwetz beleuchtet darin seine Kindheit als Barackenkind in der Nähe des Welser Hauptbahnhofes. Sein Buch behandelt die außergewöhnliche Lebensgeschichte und Freundschaft zweier Knaben in der Nachkriegszeit. Für die musikalische Unterhaltung wurde die aus Australien stammende und in Marchtrenk lebende Opernsängerin Kathryn Handsaker engagiert.