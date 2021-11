"Armut kennt keinen Corona-Lockdown"

Trotz der momentanen Situation und des neuerlichen Lockdowns bleibt der Rotkreuzmarkt in Eferding weiterhin für seine Kunden geöffnet. Einkaufsberechtigte des Rotkreuzmarktes können wie gewohnt dienstags und donnerstags von 14 bis 17 Uhr einkaufen.

"Das Wichtigste für uns ist, dass wir trotz der aktuellen Herausforderungen für alle Menschen da sein können, die mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, und sie bestmöglich versorgen", sagt Rotkreuz-Bezirksgeschäftsleiter Philipp Wiatschka. Einige Klienten sind jedoch bereits etwas älter, gehören einer Risikogruppe an oder sind in ihrer Mobilität eingeschränkt. "Um auch sie in Sicherheit und versorgt zu wissen, bieten wir für unsere Rotkreuzmarkt-Kunden während des Lockdowns wieder einen kostenlosen Lieferdienst an", so Wiatschka.